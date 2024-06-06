وزير الطاقة: الإمارات ملتزمة تجاه "أوبك بلس" والمستهلكين والسوق
قال إن "الثمانية الكبار" ضحوا بالتخفيضات الطوعية من أجل استقرار السوق
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلاده ملتزمة تجاه تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط وكذلك تجاه المستهلكين والسوق على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى خلاف ذلك.
وقال في منتدى في مدينة سان بطرسبرغ الروسية "أود أن أسميهم "الثمانية الكبار"، لقد ضحوا بهذه التخفيضات الطوعية الإضافية من أجل استقرار السوق.
وأضاف أن الإمارات ملتزمة تجاه هذه المجموعة، ملتزمة تجاه المستهلكين والسوق" في إشارة إلى مجموعة من الدول تضم أيضا السعودية وروسيا والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان والعراق.
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