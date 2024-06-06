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أوبك بلس

وزير الطاقة السعودي: إنتاج أوبك بلس من النفط سيشهد زيادة تدريجية خلال 3 سنوات

قال إن لدى المملكة خطط لزيادة إنتاج النفط

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن إنتاج أوبك بلس من النفط سيشهد زيادة تدريجية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وجاء تصرح وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ اليوم.

وبشأن إنتاج السعودية من النفط؛ نقل موقع روسيا اليوم عن الأمير عبد العزيز بن سلمان: "في البداية خفضنا إنتاج النفط من 13 مليون برميل يوميا إلى 12 مليونا، لكن لدينا خطط لزيادة الإنتاج. وستحدث هذه الزيادة في 2026، ثم في 2027 ستكون هناك زيادة تدريجية".

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن "أوبك بلس" لا تستهدف في تحركاتها زيادة الحصة السوقية، إنما الحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن التحالف لديه الخيار بوقف زيادة الإنتاج أو عكسه عند الحاجة.

وأشار إلى أن استخدام النفط سيبقى لعقود نظرا لأهميته في العديد من المجالات وخاصة في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.

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