وزير: المجر لا تخطط لوقف شراء الغاز من روسيا
تستقبل 4.5 مليار طن متري من الغاز سنوياً من موسكو
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قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، إن بلاده راضية عن تعاونها مع روسيا في مجال إمدادات الغاز ولا تخطط لوقف شراء الغاز من موسكو رغم وجود ضغوط دولية تحث بودابست على القيام بذلك.
وبينما تبذل دول أوروبا الغربية جهودا حثيثة للتخلي عن الغاز الروسي، تتلقى دولة المجر غير الساحلية 4.5 مليار طن متري من الغاز سنويا من روسيا بموجب اتفاق مدته 15 عاما تم توقيعه في عام 2021.
وقال سيارتو، الذي يزور مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في منتدى اقتصادي، للصحافيين إن حصول المجر على الغاز الذي تحتاجه هو "مسألة مادية" لا علاقة لها بدوافع سياسية أو أيديولوجية،وفق "رويترز".
ويُنقل الغاز بشكل رئيسي عبر خط أنابيب ترك ستريم، الذي يسمح لموسكو بالوصول إلى جنوب أوروبا دون المرور عبر أوكرانيا.
والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يزال يحافظ زعيمها رئيس الوزراء فيكتور أوربان على علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي.
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