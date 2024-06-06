وكالة دولية تتوقع تجاوز استثمارات الطاقة عالميا 3 تريليونات دولار في 2024 لأول مرة

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توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن يبلغ إجمالي استثمارات الطاقة عالميا ما يزيد عن 3 تريليونات دولار في 2024 وذلك للمرة الأولى.

وأضافت في تقرير الاستثمار العالمي للطاقة الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن سيتم توجيه نحو تريليوني دولار لتكنولوجيا الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والطاقة النووية وشبكات التوزيع والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة وغيرها.

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

وقالت الوكالة إن المبلغ المتبقي الذي يزيد قليلا عن تريليون دولار سيُخصص للاستثمار في الفحم والغاز والنفط.

وأضافت أنه في 2023، تجاوز الاستثمار الإجمالي في الطاقة المتجددة والشبكات المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري للمرة الأولى.

وقالت الوكالة إن الاستثمارات العالمية في أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز من المتوقع أن تزيد 7% في 2024 إلى 570 مليار دولار عقب زيادة مماثلة في 2023.

وأضافت أن نمو الإنفاق في 2023 و2024 تهيمن عليه شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا.

وكشف التقرير أن استثمارات النفط والغاز في 2024 تتماشى بوجه عام مع مستويات الطلب المتضمنة في ضوء السياسات الحالية، لكنها أعلى بكثير مما كان متوقعا ضمن تصورات تحقق الأهداف الوطنية أو العالمية للمناخ.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن استثمارات الطاقة النظيفة التي تنفذها شركات النفط والغاز بلغت 30 مليار دولار في 2023 ما يمثل 4% فقط من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للصناعة.

في الوقت ذاته، ذكر التقرير أن الاستثمارات في الفحم تواصل الارتفاع، في ظل الموافقة على إنتاج ما يزيد عن 50 غيغاوات من الكهرباء من وحدات عاملة بالفحم في 2023، وهو الرقم الأعلى منذ 2015.

في السياق ذاته، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تصل استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في العام الجاري، فيما تمثل الطاقة النظيفة قرابة 15% من إجمالي الاستثمار.

وأضافت أن الإنفاق على الوقود الأحفوري هو المهيمن في المنطقة التي تضم خمسة من أكبر منتجي النفط في العالم وهم السعودية والعراق والإمارات وإيران والكويت. وذكرت أنه علاوة على ذلك، تضطلع المنطقة بدور مهم كمنتج للغاز الطبيعي، إذ تضم ثلاثة من بين أكبر 10 منتجين في العالم وهم إيران وقطر والإمارات.

وقالت الوكالة إنه في مقابل كل دولار يتم استثمار في الوقود الأحفوري يتم تخصيص 20 سنتا للاستثمار في الطاقة النظيفة، ما يمثل نحو عُشر متوسط المعدل العالمي للطاقة النظيفة إلى استثمارات الوقود الأحفوري.

لكنها أشارت إلى أنه بحلول 2030، سيرتفع الاستثمار في الطاقة النظيفة لأكثر من ثلاثة أمثال مستواه مقارنة مع 2024. ونتيجة لذلك، فبحلول نهاية العقد الحالي سيتم تخصيص 70 سنتا للاستثمار في الطاقة النظيفة مقابل كل دولار مستثمر في الوقود الأحفوري.

وأشارت الوكالة إلى أن خمسا من بين 12 دولة في المنطقة حددت أهدافا للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر. وتستهدف الإمارات وسلطنة عمان الوصول إلى هذا الهدف بحلول 2050، في حين أعلنت السعودية والبحرين والكويت استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في 2060.