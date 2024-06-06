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أرامكو

"سينوبك" الصينية توقع اتفاقا لمد خطوط غاز لـ"أرامكو" السعودية بقيمة 1.1 مليار دولار

بأطوال إجمالية تبلغ 2630 كيلومترا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وحدة خدمات تابعة لشركة سينوبك الصينية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية بقيمة 7.956 مليار يوان (1.1 مليار دولار) لمد خطوط أنابيب للغاز الطبيعي لصالح شركة النفط السعودية "أرامكو".

وذكرت الشركة الصينية أن الاتفاقية تنص على أن تتولى "سينوبك" لخدمات حقول النفط عملية شراء المستلزمات والإنشاءات في إطار المرحلة الثالثة من شبكة الغاز الرئيسية في المملكة.

ومن المقرر أن تتولى سينوبك إنشاء أجزاء من شبكة الأنابيب تشمل خطوطا رئيسية بأطوال إجمالية تبلغ 2630 كيلومترا، علاوة على خطوط فرعية بأطوال تبلغ 1340 كيلومترا.

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والشبكة ضمن أهداف خطة "أرامكو" لتعزيز قدرات توزيع الغاز عبر المملكة.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تنص على أن تستكمل "سينوبك" أعمال الإنشاءات بحلول نهاية مايو/أيار 2027.

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