مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة نفط إيرانية (أرشيف)
نفط

"في غروب": المخاطر الناجمة عن ناقلات "نفط الظل" في تصاعد مستمر

تنقل الخام من دول مثل يران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة إدارة السفن الرائدة "في. غروب" لرويترز إن مخاطر السلامة تتزايد بسبب سفن قديمة غير مسجلة، مضيفة أنها توقفت عن تقديم الخدمات لثلاثين ناقلة العام الماضي بعد بيعها لشركات لم تجتاز فحوصات الامتثال.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 850 ناقلة نفط تمثل قوام ما يسمى بأسطول الظل الذي ينقل النفط من دول مثل إيران وفنزويلا وروسيا الخاضعة لعدة قيود على صادراتها من الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "في. غروب" رينيه كوفود أولسن إن الشركة "فقدت 30 سفينة بعد انضمامها لأسطول الظل" العام الماضي.

"سينوبك" الصينية توقع اتفاقا لمد خطوط غاز لـ"أرامكو" السعودية بقيمة 1.1 مليار دولار طاقة أرامكو "سينوبك" الصينية توقع اتفاقا لمد خطوط غاز لـ"أرامكو" السعودية بقيمة 1.1 مليار دولار

وقال على هامش أسبوع "بوسيدونيا للشحن في أثينا"‭‭ ‬‬"نحاول عادة الاحتفاظ بإدارة السفن لصالح المالك الجديد، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا"، نظراً لعدم اجتياز المالكين الجدد لمعايير الامتثال الخاصة بالشركة.

وتعمل الشركة المزودة للخدمات البحرية مع أكثر من 3500 سفينة، منها ما يقرب من 300 ناقلة.

وتقول مصادر بالقطاع ومحللون إن السفن التي تحمل شحنات نفط خاضعة لعقوبات تشكل تحدياً بيئياً هائلا، نظرا لصعوبة تعقبها بسبب ملكيتها الغامضة واستخدامها لتأمين من شركات غير غربية وخدمات بحرية أخرى، كما أنها لا تهتم باتباع معايير الشحن النظيف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية" حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط