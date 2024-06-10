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ناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
نفط وغاز

ارتفاع استهلاك الصين من الغاز الطبيعي 11.9% في 4 أشهر

استوردت 43 مليون طن بزيادة 20.7% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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شهد استهلاك الغاز الطبيعي في الصين نموًّا كبيرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مع تكثيف الصين جهودها للتنمية الخضراء، وذلك وفقًا لما نشرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية اليوم.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي خلال الفترة المذكورة 143.73 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.

وقالت اللجنة إن حجم الاستهلاك ارتفع في أبريل الماضي وحده بنسبة 11.8%مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ليصل إلى 35.46 مليار متر مكعب وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وأنتجت الصين 83 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، بزيادة 5 %عن العام السابق وفق الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.

وأضافت الهيئة أن الصين استوردت 43 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 20.7 %على أساس سنوي.

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