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شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الإماراتية
شعار شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الإماراتية
استحواذ

"طاقة" الإماراتية تنسحب من خطة استحواذ مشتركة على "ناتورجي" الإسبانية

أكدوا أن قرار الانسحاب من العرض المشترك "نهائي"

مدريد - رويترز
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نقلت صحيفة إل موندو اليوم الاثنين نقلا عن مصادر بالسوق لم تسمهما إن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) قرر الانسحاب من مفاوضات للشروع في تقديم عرض استحواذ مشترك على شركة الغاز الإسبانية (ناتورجي).

وذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين أن قرار طاقة الانسحاب من العرض المشترك مع شركة كرايتيريا الإسبانية القابضة قرار نهائي.

وفي أبريل الماضي، أبدت إسبانيا انفتاحاً على عرض استحواذ محتمل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على شركة ناتورجي، وقالت إن الحكومة ستدافع عن مصالحها الاستراتيجية ولكن ذلك لا يعني عرقلة اتفاق الاستحواذ.

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وأكدت (طاقة) أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي بهدف التوصل لاتفاق استحواذ محتمل على أكبر شركة للغاز الطبيعي في إسبانيا.

وبالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه "ناتورجي" في نظام الطاقة في إسبانيا، سيكون للحكومة رأي في أي عملية استحواذ.

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