صادرات النفط السعودي للصين ستتراجع في يوليو للشهر الثالث على التوالي

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ذكرت عدة مصادر تجارية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في يوليو تموز إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة للمصانع ومع اختيار بعض المصافي لمصادر أخرى لنفط أرخص سعرا.

وقالت المصادر إن صادرات يوليو انخفضت من نحو 39 مليون برميل في يونيو/ حزيران.

قال بنك "غولدمان ساكس" إن النمو الصحي في إنفاق المستهلكين والطلب القوي في الصيف سيدفعان سوق النفط إلى تسجيل عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، وسيرفعان أسعار خام برنت إلى مستوى 86 دولارا للبرميل، بحسب "رويترز".

وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا، لكنه أبقى على توقعه بأن يكون نمو الطلب قويا مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب على وقود الطائرات.