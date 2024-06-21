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خزانات نفط في روسيا (رويترز) مناسبة
خزانات نفط في روسيا (رويترز)
نفط

واردات الهند من النفط الروسي تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في مايو

الهند اشترت نحو 5.1 مليون برميل يومياً من النفط في مايو

نيودلهي - رويترز
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أفادت مصادر تجارية وبيانات ملاحية بأن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 2.1 مليون برميل يوميا في مايو/أيار مع زيادة الخصم بفعل انخفاض الطلب من الصين.

وجاء في البيانات أن حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفعت إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن الهند اشترت نحو 5.1 مليون برميل يوميا من النفط في مايو/أيار بزيادة 5.6% عن أبريل/نيسان.

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وقفزت واردات الهند من النفط الروسي في مايو/أيار 14.7% مقارنة بأبريل/نيسان، وبنحو 5.9% على أساس سنوي.

واشترت شركات التكرير الهندية الشهر الماضي ما يعادل 176 ألف برميل يوميا من النفط من الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن زيادة استهلاك النفط الروسي أثرت على حصة نفط الشرق الأوسط في مزيج الخام الهندي وكذلك على نصيب الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولا تزال روسيا أكبر مورد نفطي للهند يليها العراق فالسعودية.

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