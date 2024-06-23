الأردن يتراجع 3 مراتب بمؤشر "التحول الطاقي"

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تراجع ترتيب الأردن ضمن مؤشر التحول الطاقي 3 مراتب ليستقر في المرتبة 73 من بين 120 دولة على مستوى العالم، مقارنة مع المرتبة 70 ضمن تصنيف العام الماضي.

ووفقاً لتقرير تحول الطاقة 2024 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقد حقق الأردن 66.8 نقطة فيما يخص مؤشر العدالة في مجال الطاقة مقارنة مع 69.9 العام الماضي، حيث تضمنت أهم المؤشرات في هذا الشأن أن نسبة دعم الكهرباء من الناتج المحلي الإجمالي

1.03% وصافي مستوردات الوقود من الناتج المحلي الإجمالي 0.09% والميزة النسبية للتكنولوجيا منخفضة الكربون 0.3، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

وبحسب الصحيفة كانت نسبة النفاذ إلى تكنولوجيا وقود الطبخ النظيف 99.9 %، والنفاذ إلى الكهرباء في المناطق الحضرية 100% والريفية 98.8 %.

وعلى صعيد مؤشر الطاقة، حقق الأردن 52.1% مقارنة مع 53.7 % العام الماضي واستدامة الطاقة في المرتبة 54.2% مقارنة مع 53.3% العام الماضي.

وتضمن التقرير أيضا أبرز المؤشرات المتعلقة بجاهزية التحول إذ حقق في تقرير العام الحالي 59.7 نقطة على مستوى التشريعات والالتزام السياسي، و59.9 نقطة في مؤشر البنية التحتية و43.5 نقطة في مؤشر التعليم ورأس المال البشري و38 في مؤشر الريادة، و 34.2 نقطة في مؤشر التمول والاستثمار.

بالمقارنة، حقق الأردن في هذه المؤشرات النقاط 56.9 و47.3 و71.9 و23 و33.9 على التوالي في ذات المؤشرات من تقرير العام الماضي.

ويوفر مؤشر التحول الطاقي إطار عمل يستند إلى البيانات لتعزيز فهم أداء نظم الطاقة العالمية وجهوزيتها للتحول ويغطي المؤشر 120 بلداً من حيث أداء نظام الطاقة الحالي لديها وجهوزيتها للتحول.

وتعطى البلدان علامات في 46 مؤشراً فرعياً.