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نفط وغاز

انتعاش إنتاج البرازيل من النفط بعد إتمام صيانة المنصات البحرية

كان قد تراجع 25 % عن مستويات بداية العام

دبي - العربية.نت
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يشهد إنتاج البرازيل من النفط انتعاشا بعد أن أدت صيانة المنصات البحرية إلى تراجعه بـ 25% عن مستوياته بداية العام والتي كانت 3.73 مليون برميل يوميا.

وتمت استعادة أكثر من ثلث العجز، حيث من المتوقع استمرار انتعاش الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري،لتبرز تساؤلات حول زيادة مستوى المعروض العالمي وتأثيرها على الأسعار.

وقد تتجاوز الحقول البرازيلية إنتاجها السابق بحوالي 200 ألف برميل يوميًا هذا العام مع انتهاء أعمال الصيانة وبدء عمليات التطوير البحري الجديدة، وفقًا لشركة"وود ماكينزي-Wood Mackenzie".

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