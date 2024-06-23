مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
قوات روسية في أوكرانيا (فرانس برس)
قوات روسية في أوكرانيا (فرانس برس)
طاقة

روسيا تؤكد قيامها بقصف منشآت طاقة في أوكرانيا

بصواريخ بعيدة المدى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكدت روسيا أنها شنت هجوما واسع النطاق الليلة قبل الماضية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف منشآت للطاقة تدعم الإنتاج الحربي، فضلا عن مستودعات للذخيرة.

واستخدمت موسكو في الهجوم صواريخ بعيدة المدى أُطلقت من طائرات وسفن، فضلا عن طائرات مسيرة.

"إنفيديا" تخسر صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا لصالح "مايكروسوفت" أسواق المال وول ستريت "إنفيديا" تخسر صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا لصالح "مايكروسوفت"

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو، منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد.

وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها "دون تأخير حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس (الأميركي) بايدن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
للمرة السادسة.. سكان الشجاعية ينزحون إلى وجهة غير محددة للمرة السادسة.. سكان الشجاعية ينزحون إلى وجهة غير محددة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط