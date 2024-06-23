روسيا تؤكد قيامها بقصف منشآت طاقة في أوكرانيا

1 دقيقة للقراءة

أكدت روسيا أنها شنت هجوما واسع النطاق الليلة قبل الماضية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف منشآت للطاقة تدعم الإنتاج الحربي، فضلا عن مستودعات للذخيرة.

واستخدمت موسكو في الهجوم صواريخ بعيدة المدى أُطلقت من طائرات وسفن، فضلا عن طائرات مسيرة.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو، منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد.

وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها "دون تأخير حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس (الأميركي) بايدن".