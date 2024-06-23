البرازيل تحيير المراقبين في سوق النفط

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تحولت البرازيل إلى قوة نفطية بارزة في السنوات الماضية،بإنتاج يفوق دولاً نفطية كبيرة،مثل الكويت والإمارات، وإيران وفنزويلا، لكن حدث شيءٌ ما،في الأشهر الماضية حيّر المراقبين وأربك حسابات "أوبك بلس"لحجم المعروض في الأسواق النفطية.

كان إنتاج البرازيل من النفط كان بحدود 3.7 مليون برميل يومياً في بداية 2024، لكنه هبط بنحو مليون برميل يومياً في الأشهر التاليةوذلك لأسباب فنيةتتعلق بعمليات إصلاح واستبدال المعدات البالية والقديمة.

وبعدما تمت العديد من الإصلاحات حاليا عاد أكثر من ثلث هذا العجز، مع توقعات أيضاً بأن يتجاوز إنتاج حقول النفط البرازيلية مستويات الإنتاج ما قبل الهبوط الذي حصل بنحو 200 ألف برميل يومياً هذ العام مع انتهاء أعمال الصيانةوبدء عمليات التطوير في الحقول البحرية الجديدة.

وأعلنت شركة النفط الحكومية "بتروبراس -Petrobras" عن تقديم موعد البدء لسفينة إنتاج جديدة،تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يوميًا،من الربع الأول 2025، إلى الربع الرابع من العام ذاته.

كما تتوقع شركة"Welligence"إنتاجًا يوميًا للبرازيل يتراوح بين 3.4 و 3.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.