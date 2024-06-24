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أنابيب للغاز (تعبيرية istock)
أنابيب للغاز (تعبيرية istock)
طاقة

الإعلان عن تقدم "كبير" في مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر

تبقي الشطر الخاص بالنيجر

دبي - العربية.نت
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أعلنت نيجيريا على لسان الرئيس المدير العام للشركة البترولية الوطنية، ميلي كياري، استلام أحد أهم أجزاء أنبوب الغاز العابر للصحراء "نيغال"، بينها وبين الجزائر.

ويتعلق الأمر وفقاً للبيان، بشطر "أجاكوتا وكادونا وكانو" على طول 614 كلم، في الثلث الأول من سنة 2025، ويعني تسلم الجزء الأساسي الذي يصل إلى الحدود بين نيجيريا والنيجر، استكمال أهم جزء في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وفقاً لصحيفة "الخبر" الجزائرية.

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كان وزير الخارجية النيجيري يوسف مايتاما، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تحقيق مشروع أنبوب الغاز تقدماً محسوساً، لاسيما في شطريه النيجيري والجزائري.

وأكد التصريح الرسمي النيجيري التطورات التي يشهدها مشروع "نيغال"، حيث أفاد يوسف مايتاما بوجود تقدم معتبر في إنجاز وتجسيد الأشغال على مستوى طرفي المشروع الرئيسيين، أي الجزائر ونيجيريا.

ويعرف شطر "أبوجاً" وكادوناوكانو" تقدما، علما أن منطقة "كانو" قريبة من الحدود بين نيجيريا والنيجر، بالمقابل، فإن الجزائر جسدت شطرها بصورة كبيرة جداً، مع تبقي الشطر الخاص بالنيجر.

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