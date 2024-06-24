إيران تخفض سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى آسيا في يوليو

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قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية، اليوم الاثنين، إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى المشترين الآسيويين بعلاوة 2.60 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يوليو/ تموز.

وينخفض سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/ تموز 0.50 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وفق "رويترز".

والصين هي المستورد الكبير الوحيد للنفط الإيراني في العالم رغم العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في عام 2018 بعد قراره سحب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.