تسعير خام دبي لشهر سبتمبر بالتساوي مع الخام العماني

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قالت دائرة شؤون النفط في دبي، اليوم الاثنين، إن الإمارة حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر سبتمبر/ أيلول بالتساوي مع سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق التسعير على متوسط التسويات اليومية لعقد شهر أقرب استحقاق في سبتمبر /أيلول لخام عمان في نهاية يوليو/ تموز لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل سبتمبر أيلول، وفق "رويترز".