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التغير المناخي

أكبر شركة تعدين في العالم: لن نستطيع تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

وسط إنتاجها لكميات ضخمة من خام الحديد

دبي - العربية.نت
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كشفت مجموعة "BHP" التي تعد أكبر شركة تعدين في العالم أنها قد لا تكون قادرة على تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050 وسط إنتاجها لكميات ضخمة من خام الحديد وهي مادة كثيفة الانبعاثات.

إلا أن المجموعة أكدت أنها لا تزال تعمل جاهدة لتحقيق ذلك، مشيرة إلى جهودها في إحراز تقدم ملحوظ في استراتيجيتها للحد من انبعاثات صناعة الصلب.

وكان "Graham Winkelman" رئيس إدارة الكربون في مجموعة "BHP" قد كشف أن المجموعة قد تعلن عن ارتفاع بسيط في انبعاثاتها في عامها المالي المنتهي في 30 يونيو.

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وخلال مؤتمر "cop 28"، وقعت 50 شركة من كبرى شركات النفط والغاز، تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز".

وبموجب الميثاق تعهدت هذه الشركات بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات من غاز الميثان، أخطر غازات الاحتباس الحراري.

وشملت الشركات الموقعة على الميثاق، 29 شركة نفط وطنية أبرزها أرامكو وأدنوك والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية وPETROBRAS البرازيلية.

كما وقعت على الميثاق شركات نفط عالمية أبرزها "Exxon Mobil" و"Shell" بجانب "BP" و"TotalEnergies"، بالإضافة إلى "Chevron" و"ConocoPhillips".

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