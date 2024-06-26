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آبار الغاز الطبيعي في بنسلفانيا (ا ب)
آبار الغاز الطبيعي في بنسلفانيا (ا ب)
أسعار الغاز

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جراء زيادة الطلب العالمي

سعر العقود الآجلة ارتفع بنسبة 2.9%

أمستردام - بنا
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سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الأوروبية مع زيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم مما يزيد المخاوف من اشتداد التنافس على السلعة في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفع بنسبة 2.9% لتصل الزيادة التراكمية منذ أول أبريل الماضي إلى نحو 25%.

وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الحالية في مناطق من آسيا بينها اليابان وكوريا الجنوبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال خلال الشهور المقبلة، وهو ما يهدد بجذب شحنات منه بعيدا عن أوروبا.

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