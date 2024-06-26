النفط ينخفض بعد قفزة في المخزونات الأميركية

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تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية ثالث زيادة أسبوعية غير متوقعة في أربعة أسابيع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 50 سنتا، أي 0.6%، إلى 80.33 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أي 0.5%، إلى 84.62 دولار للبرميل.

ورصدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قفزة بنحو 3.6 مليون برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/ حزيران، مما أثار دهشة محللين توقعوا انخفاض المخزونات، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.

ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10% من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6% عن العام الماضي إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.

كما أثرت قوة العملة الأميركية على أسعار النفط لأن الخام الذي يجري تسعيره بالدولار يصبح أعلى كلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وسجل الارتفاع السابق لمؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.4%.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تمثل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وتصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان عوامل داعمة لارتفاع أسعار النفط. وأغرق الحوثيون حتى الآن سفينتين واحتجزوا أخرى، وقالوا أمس الثلاثاء إنهم استخدموا صاروخا جديدا لقصف سفينة في بحر العرب.