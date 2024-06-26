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محطة زابوريجيا النووية - رويترز
محطة زابوريجيا النووية - رويترز
طاقة

تاس: قصف أوكراني يدمر مركز التحكم بالإشعاع في محطة "زابوريجيا" النووية

دبي - العربية.نت
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استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مركز مراقبة الإشعاع التابع لمحطة "زابوريجيا" النووية، الواقع في بلدة فيليكايا زنامينكا، حسبما جاء في بيان على قناة "تليغرام" للمحطة.

وبحسب البيان: "تم تدمير مركز مراقبة الإشعاع في فيليكايا زنامينكا بالكامل جراء قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية، وقام خبراء محطة الطاقة النووية بعدد من الإجراءات التعويضية لمراقبة الوضع الإشعاعي في المنطقة التي تقع فيها المحطة، نقلا عن "تاس".

ولم تصدر أوكرانيا تعليقاً بعد، وفقاً لـ"رويترز".

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واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/شباط 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريض سلامة المنطقة للخطر.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، قالت روسيا أن طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت محطة زابوريجيا النووية في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من أوكرانيا بعد 10 دقائق فقط من زيارة ممثلين عن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن إدارة المحطة النووية التي عيّنتها روسيا قولها إن الهجوم استهدف مبنى تابعاً للمحطة يُستخدم لأغراض التدريب.

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