تنفيذيون في "كورال إنرجي" يستكملون شراء كامل الشركة

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ذكر مصدر مطلع ووثائق اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، أن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في "كورال إنرجي" لتداول النفط استحوذوا على الشركة بالكامل بعد شراء الحصة المتبقية المملوكة لمؤسسها والبالغة 40%.

ولشركة "كورال" التي أسسها طاهر جاراييف في 2010، مقرات في دبي وسنغافورة وتهدف إلى إطلاق مقر لها في سويسرا.

وأظهر بيان أرسل إلى بنوك الشركة اليوم الثلاثاء أن المسؤولين الثلاثة، الرئيس التنفيذي طلعت صفروف والمدير المالي أحمد كريموف وأنار مداتلي، انتهوا من شراء حصة جاراييف في وقت سابق من العام الجاري.

واستحوذ التنفيذيون الثلاثة بالفعل على 60% من الشركة في 2023 قبل شراء الحصة المتبقية البالغة 40%.

وأظهرت وثائق الشركة التي اطلعت عليها رويترز أن دفع قيمة الصفقة من المتوقع إتمامه في وقت لاحق من العام، ولكن نقل الملكية تم بالفعل.

وفي الفترة من 2021 إلى 2022، صعدت شركة "كورال إنرجي" لتصبح واحدة من المشترين الرئيسيين للخام والمنتجات النفطية الروسية، بما في ذلك منتجات شركة "روسنفت" العملاقة المملوكة للدولة. ويمثل النفط الروسي نحو ربع تداولات الشركة.

وأوضحت الإدارة الجديدة في البيان أنها علقت أعمالها في روسيا في عام 2023 ولم يكن لها أي نشاط مع شركات روسية خلال العامين الماضي والحالي.

وحظرت قوى غربية واردات النفط الروسي لكن لا يزال من الممكن تداول الخام والوقود عالميا باستخدام خدمات غربية تطبق سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.

واضطرت الشركة إلى تسريح عدد كبير من العاملين بعد تخارجها من أنشطة التداول المتعلقة بالمنتجات الروسية، كما أغلقت مكتبها في موسكو.

وأشارت إلى أن بعض الموظفين السابقين استمروا في استخدام اسم "كورال" في تعاملاتهم التجارية الجديدة.