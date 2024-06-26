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مخزونات أميركا من النفط مناسبة
مخزونات أميركا من النفط
نفط

صعود مخزونات النفط الخام والبنزين وهبوط نواتج التقطير في أميركا

مخزونات الخام صعدت 3.6 مليون برميل إلى 460.7 مليون

دبي - العربية.نت
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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام صعدت 3.6 مليون برميل إلى 460.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.9 مليون.

وأردفت الإدارة قائلة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 226 ألف برميل خلال الأسبوع.

تقرير: تراجع مخزونات النفط الخام والوقود بأميركا الأسبوع الماضي طاقة نفط وغاز تقرير: تراجع مخزونات النفط الخام والوقود بأميركا الأسبوع الماضي

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط 233 ألف برميل يوميا.

وانخفض معدل تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 233.9 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع "رويترز" بأن تنخفض بواقع مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 121.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 0.3 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 65 ألف برميل يوميا.

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