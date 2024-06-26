غولدمان ساكس: تدفقات النفط عبر البحر الأحمر تنخفض 1.5 مليون برميل يوميا عن مطلع يونيو

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قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر انخفضت 1.5 مليون برميل يوميا عن مستوى مرتفع سجلته في مطلع يونيو/حزيران مع تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه في الوقت الحالي، فإن شحنات الخام التي تمر عبر الممر المائي الهام منخفضة 0.7 مليون برميل يوميا منذ بدء الاضطرابات في قطاع الشحن البحري بالمنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

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وتنفذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات على سفن في البحر الأحمر تقول إنها تستهدف شركات إسرائيلية تملكها أو تشغّلها أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، وتهدد باستمرارها حتى توقف حربها على قطاع غزة الممتدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على شن هجماتها.

من ناحية أخرى، قال غولدمان ساكس إن أسعار النفط تواصل تقدمها صوب الحد الأعلى لنطاق توقعاته، فيما يتماشى متوسط سعر الخام في الربع الثاني من العام مع توقعاته عند 85 دولارا للبرميل.

وأضاف أن الطلب القوي على النفط بسبب السفر في الصيف بقيادة الولايات المتحدة يواصل دعم خام برنت في الوقت الذي بلغ فيه الطلب على وقود الطائرات مستوى مرتفعا جديدا لما بعد جائحة كورونا، متوقعا أن يزيد الطلب على وقود الطائرات بشكل أكبر في أغسطس/آب مع صعود السفر الموسمي إلى مستوى ذروة.

وأضاف أن المخاوف الجيوسياسية ما زالت محل متابعة من جانب السوق مع تكثيف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وشن هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية النفطية في روسيا.