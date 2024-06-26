مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
اقتصاد مصر

مصادر: ترسية عطاء مصري على 17 شحنة غاز طبيعي مسال

أزمة نقص إمدادات الغاز تؤثر على انقطاع الكهرباء في مصر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت مصادر تجارية لـ"رويترز" اليوم الأربعاء إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، وذلك بعلاوة 1.6-1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.

وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.

وقالت المصادر إن مصر تسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.

أزمة نقص الغاز تتفاقم في مصر.. "كيما" تعلن توقف مصانعها عن العمل شركات البورصة المصرية أزمة نقص الغاز تتفاقم في مصر.. "كيما" تعلن توقف مصانعها عن العمل

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في خطاب أذاعه التلفزيون أمس الثلاثاء إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 ومليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

وأوضح مدبولي أن مصر تعاقدت على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل في مطلع الأسبوع المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
للمرة السادسة.. سكان الشجاعية ينزحون إلى وجهة غير محددة للمرة السادسة.. سكان الشجاعية ينزحون إلى وجهة غير محددة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط