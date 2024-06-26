"السعودية لشراء الطاقة" توقع اتفاقيات 3 مشروعات جديدة بسعة 5500 ميغاواط

دقيقتان للقراءة

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) اتفاقيات شراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ وشركة "أرامكو للطاقة"، المملوكة لشركة أرامكو السعودية، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، إن هذه المشروعات، التي تبلغ سعتها الإجمالية 5500 ميغاواط، تأتي في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه الوزارة.

وتشمل هذه المشروعات: مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وبتكلفةٍ لإنتاجٍ الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتاً لكل كيلوواط – ساعة (5.95356 هللات لكل كيلوواط – ساعة)، ومشروع المويه في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتاً لكل كيلوواط – ساعة (6.03194 هللات لكل كيلوواط – ساعة)، ومشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 100 ميغاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتاً لكل كيلوواط – ساعة (6.27334 هللات لكل كيلوواط – ساعة).

يُشار إلى أن السعودية ستطرح سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ 2024م، مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواط، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

ومنذ البدء في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وحتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواط، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاواط تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاواط تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاواط في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.

بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024م، طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاواط، كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.

وتستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار عمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.