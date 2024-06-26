"ريستاد إنرجي" تتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة في أميركا بنحو 300 تيرا واط/ساعة

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توقعت شركة "ريستاد إنرجي -Rystad Energy" ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة بنحو 300 تيرا واط/ساعة بنهاية العقد الحالي، بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة من قبل مراكز البيانات والسيارات الكهربائية،وتعادل هذه الزيادة في الطلب، استهلاك تركيا من الكهرباء سنويًا.

ورجحت "ريستاد إنرجي- Rystad Energy" ارتفاع القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة من الطاقة الشمسية بمقدار 237 غيغا واط بين عامي 2023 و2030 كما توقعت أن تنمو قدرة إنتاج طاقة الرياح بمقدار 78 غيغاواط، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات والمركبات الكهربائية.

واعتبرت الشركة هذا النمو في استهلاك الطاقة مثل سباق مع الزمن لتوسيع توليد الطاقة دون إرباك أنظمة الكهرباء، مضيفة أن الطاقة المتجددة هي المفتاح لتلبية هذا الطلب وتوفير قابلية التوسع اللازمة لاستمرار أنظمة الطاقة الأميركية.