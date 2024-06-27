الأردن: الاستكشافات أظهرت وجود غاز يكفي النظام الكهربائي لعشرات السنين

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن نتائج استكشاف الغاز إيجابية جدا، ودراسات الاحتياطي المثبت في مراحلها النهائية، والكميات الموجودة تكفي الأردن لتغطية احتياجات المنظومة الكهربائية لعشرات السنين.

وأضاف الخرابشة أن العمل يجري "خلال العام الحالي على حفر 10 آبار جديدة للغاز". وذلك في سياق خطة حكومية لحفر 18 بئراً على مدار العامين 2024 – 2025 لزيادة إنتاج الحقل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و8 بواسطة شركة البترول الوطنية.

من جهة أخرى أشار الخرابشة إلى أن أسعار الكهرباء لن تتغير، ولا توجد مبررات لزيادة، أسعار أي سلعة.

يشار إلى أن ترتيب الأردن ضمن مؤشر التحول الطاقي تراجع 3 مراتب ليستقر في المرتبة 73 من بين 120 دولة على مستوى العالم، مقارنة مع المرتبة 70 ضمن تصنيف العام الماضي.

ووفقاً لتقرير تحول الطاقة 2024 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقد حقق الأردن 66.8 نقطة فيما يخص مؤشر العدالة في مجال الطاقة مقارنة مع 69.9 العام الماضي، حيث تضمنت أهم المؤشرات في هذا الشأن أن نسبة دعم الكهرباء من الناتج المحلي الإجمالي 1.03% وصافي مستوردات الوقود من الناتج المحلي الإجمالي 0.09% والميزة النسبية للتكنولوجيا منخفضة الكربون 0.3، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.

وبحسب الصحيفة كانت نسبة النفاذ إلى تكنولوجيا وقود الطبخ النظيف 99.9%، والنفاذ إلى الكهرباء في المناطق الحضرية 100% والريفية 98.8%.

وعلى صعيد مؤشر الطاقة، حقق الأردن 52.1% مقارنة مع 53.7% العام الماضي واستدامة الطاقة في المرتبة 54.2% مقارنة مع 53.3% العام الماضي.

وتضمن التقرير أيضا أبرز المؤشرات المتعلقة بجاهزية التحول، إذ حقق في تقرير العام الحالي 59.7 نقطة على مستوى التشريعات والالتزام السياسي، و59.9 نقطة في مؤشر البنية التحتية و43.5 نقطة في مؤشر التعليم ورأس المال البشري و38 في مؤشر الريادة، و34.2 نقطة في مؤشر التمول والاستثمار.