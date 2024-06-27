أسعار النفط تستقر نسبياً مع زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف من الشرق الأوسط

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ساد استقرار نسبي تحركات أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية عززت مخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن زيادة القلق من احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط عادل هذا الأثر.

وبعد هبوط في وقت سابق، تحولت العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع قليلا بمقدار 43 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 85.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.5% إلى 81.32 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا طفيفا عند التسوية، أمس الأربعاء.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا تراجعا بمقدار 2.9 مليون برميل.

كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل.

وفي الشرق الأوسط، فاقم تصاعد التوتر عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع الماضية المخاوف من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن تجتذب قوى إقليمية أخرى من بينها إيران مما حد من تراجع الأسعار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتضامن مع لبنان ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.