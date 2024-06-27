مصر ترسي مناقصات لـ 20 شحنة غاز مسال لتغطية الطلب في الصيف

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قال مصدران تجاريان مطلعان إن مصر أرست مناقصات لعشرين شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية شراء للوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الصيفي الكبير في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

وأضافا أن المناقصة الأصلية كانت تطلب 17 شحنة، وتمت زيادتها بثلاث شحنات أخرى، وحظيت باهتمام أعلى من المتوقع من أكثر من 15 من مقدمي العروض من كبار الأطراف في مجال الغاز الطبيعي المسال، وفقا لـ"رويترز".

وقالت مصادر تجارية لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأضافت أن خيار تأجيل السداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا كما ستضيق قائمة مقدمي العروض.

ذكرت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي تغلق في 26 يونيو /حزيران، إلى تسلم سبع شحنات في يوليو/تموز وست في أغسطس/آب وأربع في سبتمبر /أيلول بنظام التسليم على متن السفينة بميناء الوصول.

وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.

وقالت المصادر إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط ​بين ​دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي.