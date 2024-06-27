"BP" البريطانية توجه تركيزها مجدداً نحو النفط وتوقف بعض مشاريع الطاقة المتجددة

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قرر الرئيس التنفيذي الجديد لـBP تجميد التوظيف وإيقاف مشاريع الرياح البحرية الجديدة، حسب ما ذكرته مصادر داخل الشركة.

يأتي ذلك في إطار التركيز مجددا على قطاعات النفط والغاز، نظرا لعدم رضا المستثمرين على استراتيجية الشركة في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"بي بي": استراتيجية الشركة باقية على مسارها بعد رحيل لوني

وتمثل هذه الخطوات انعطافا حادا عن الاتجاه الذي اتبعه الرئيس التنفيذي السابق Bernard Looney بالابتعاد بسرعة عن الوقود الأحفوري والذي أثر سلبا على أسهم "BP".

الجدير بالذكر أن العوائد من الطاقة المتجددة للشركة تقلصت، بينما ارتفعت الأرباح من النفط والغاز في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

قال مستشار الطاقة في "Hawk Energy" خالد العوضي، إن المستقبل القريب لشركات الطاقة يتمثل في التركيز على الغاز الطبيعي في إطار التحول الطاقي.

وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية Business"، أن قرار التخلي عن النفط والغاز يعد غير منطقي، ولن يعود بفوائد على الشركات في الوقت الحالي.

وأوضح أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية (الطاقة المتجددة والنظيفة)، ستكون لما بعد 2050، حيث إنها طاقة لا يمكن تخزينها عكس الغاز الطبيعي.

وذكر أن الطاقة المتجددة حاليا ليست موثوقة تحت تأثير الظروف المناخية المتقلبة وعدم إمكانية تخزينها، ولكنها متواجدة.

وكشف أن ارتداد أسعار النفط وصعود خام برنت لمستوى 86 دولارا للبرميل، يعود إلى التوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، كما تمثل ارتداده للهبوط السابق لمستويات 77 دولارا للبرميل بعد سوء فهم لقرارات أوبك.