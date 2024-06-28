أسعار النفط ترتفع وسط تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعدما طغت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المرتبطة بالطقس على مؤشرات ضعف الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أغسطس/آب التي تنتهي صلاحيتها اليوم الجمعة 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 86.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع عقد برنت لشهر سبتمبر/أيلول 0.2% إلى 85.44 دولار للبرميل.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس/آب 24 سنتا أو 0.3% إلى 81.98 دولار للبرميل.

وتجاهلت أسعار النفط مؤشرات ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للنفط. وصعدت الأسعار وسط تزايد التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان. ومن الممكن أن تجتذب أي حرب أوسع في الشرق الأوسط دولا مثل إيران، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في المنطقة.

وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس عن قلقها بشأن الوضع في لبنان، فيما قالت تركيا في وقت سابق إنها تتضامن مع لبنان ودعت حكومات المنطقة إلى دعم بيروت أيضا.

كما تتعرض إمدادات النفط لضغوط بسبب الاضطرابات المرتبطة بالطقس والتي قد تتفاقم في الأسابيع المقبلة.

وسجلت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعا بواقع 1.5% حتى الآن على أساس أسبوعي.

وعلى جانب الطلب، حد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وضعف استهلاك البنزين من ارتفاع أسعار النفط. وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في البلاد في ظل تباطؤ الطلب على الوقود.