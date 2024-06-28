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المغرب وتركيا توقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين - المصدر وزارة الانتقال الطاقي
جانب من توقيع الاتفاقيات بين المغرب وتركيا - المصدر وزارة الانتقال الطاقي المغربية
اقتصاد المغرب

المغرب وتركيا توقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والجيولوجيا

بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وإنتاج الكهرباء والمعادن

دبي - العربية.نت
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وقعت المغرب وتركيا اتفاقيتي شراكة في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا.

وبحسب بيان لوزارة الانتقال الطاقي المغربية، فإن الاتفاقيتين تهدفان، إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها، وتكامل أسواق الطاقة، والتقنيات النظيفة، وإزالة الكربون، واستكشاف الهيدروكربونات.

كما تشمل المعادن وعلوم الأرض، إنتاج الخرائط الجيولوجية والاستشعار عن بعد وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذكاء الاصطناعي لتقييم المعادن، والبحوث الجيولوجية، وتدبير مرحلة ما بعد المنجم والرصد الزلزالي، وتدبير المعادن الاستراتيجية والحرجة، وكذا المشاريع المشتركة لاستكشاف الموارد الطاقية والمعدنية.

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وتضع الاتفاقيتان إطارا للتعاون بين البلدين لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبحث والتطوير، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبراء والتقنيات، وتطوير المشاريع المشتركة، والتعاون بين وكالات الابتكار ومنظمات البحث، بالإضافة إلى الزيارات التقنية وورشات العمل والندوات.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا ألب أرسلان بيرقدار، إن هناك "العديد من الفرص والإمكانات للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن بين بلدينا"، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.

كما أشار المسؤول التركي إلى أن البلدين يتقاسمان بعض التحديات، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الطاقة والأهداف البيئية الطموحة.

من جانبها، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، بأن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث التحديات المشتركة التي تواجه المغرب وتركيا، وكذلك آفاق التنمية والطموحات المشتركة في عدد من المجالات مثل الطاقات المتجددة والمعادن والغاز الطبيعي.

وأوضحت بنعلي أن الاتفاقية الأولى الموقعة مع تركيا ستعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، بينما ستشجع الاتفاقية الثانية الاستثمار الخاص والعام في كل من المغرب وتركيا في مجالات المعادن والتعدين.

وتابعت "لقد وضعنا فريق عمل سينكب على تطوير مشاريع ملموسة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك الاستثمارات ومقتنيات الطاقة لتخفيض فواتير الطاقة في بلدينا".

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