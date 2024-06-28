تراجع سعر البيع الرسمي لخام عمان إلى 82.5 دولار للبرميل في أغسطس

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أظهرت حسابات رويترز، اليوم الجمعة، بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في أغسطس/آب سينخفض 1.39 دولار إلى 82.5 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر أغسطس/آب هو متوسط ​​التسويات اليومية في عمان عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش في يونيو/حزيران لعقد شهر أقرب استحقاق.

أما سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تم تحديده مساويا لسعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة، فقد تم حسابه عند 82.5 دولار للبرميل في أغسطس/آب.