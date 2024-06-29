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مجمع لتكرير النفط في لوس أنجلوس نفط أميركي - (آيستوك)
مجمع لتكرير النفط في لوس أنجلوس بأميركا
نفط

إنتاج النفط الأميركي يرتفع إلى 13.2 مليون برميل يوميا عند أعلى مستوى في 4 أشهر

إجمالي إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام زاد 72 ألف برميل يوميا

نيويورك - رويترز
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ارتفع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل/ نيسان، وفق التقرير الشهري لإمدادات النفط الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والذي نشر أمس الجمعة.

وزاد إجمالي إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام 72 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 13.25 مليون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وصعد المعروض من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو مقياس إدارة معلومات الطاقة للطلب، إلى 20 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 131 ألفا عن مارس/ آذار، وهو أيضا أعلى مستوى حتى الآن هذا العام.

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