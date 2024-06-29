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منشأة تابعة لشركة كيبك الكويتية
منشأة تابعة لشركة كيبك الكويتية
اقتصاد الكويت

"كيبك" الكويتية: حريق محدود في مصفاة الزور دون أن يؤثر على الإنتاج

لا يوجد خسائر في الأرواح أو مصابين جراء الحريق

دبي - العربية.نت
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قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، اليوم السبت، إن حريقا محدودا اندلع في منطقة تخزين تابعة لمصفاة الزور، مضيفة أنه لم يؤثر على الإنتاج.

وكتبت كيبك في منشور على موقع "إكس" أنه لا يوجد خسائر في الأرواح أو مصابين جراء الحريق، وأن رجال الإطفاء يعكفون على إخماده، وفق "رويترز".

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