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أرامكو

رئيس "أرامكو": 25 مليار دولار قيمة عقود حقل الجافورة للغاز وتوسعة الشبكة الرئيسية

سيتم إضافة 4 آلاف كيلومتر من الأنابيب لشبكة الغاز

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية المقرر توقيعها اليوم تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر مراسم ترسية العقود أن المشروع الأول هو توسعة نظام منظومة الغاز الذي كان أساسا وعمودا فقريا للمملكة على مدى 5 عقود.

وذكر أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدنا مختلفة من المملكة بهذه الشبكة.

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وستحصل قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان والخرج على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى ما يدفع نمو القطاع الصناعي ويوجد فرص عمل للسعوديين.

وأضاف أن التوسع سيسهم بشكل كبير في قدرة المملكة على الحصول على 50% من استهلاكها من الكهرباء من هذا الغاز بجانب المساهمة في تطوير قطاع البتروكيماويات.

وقال إن تطوير حقل الجافورة الأكبر في الشرق الأوسط حيث يحتوي على 2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا مما يعزز قدرة المملكة كواحدة من أكبر من منتجي الغاز في العالم وهذا يؤسس لحقبة جديدة من الطاقة في المملكة.

أشار إلى أن ذلك سيقدم أيضا على زيادة قدرات إنتاج الهيدروجين الأزرق وهو نوع من الطاقة منخفضة البصمة الكربونية.

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