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النفط و الغاز الروسي- تعبيرية
نفط روسيا

روسيا تقرر مواصلة تصدير البنزين بعد تمديد إعفائه من الحظر

علقت روسيا هذه القيود لأول مرة الشهر الماضي حتى 30 يونيو

موسكو - رويترز
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قالت وزارة الطاقة الروسية أمس السبت، إن الحكومة قررت مواصلة تصدير البنزين دون قيود في يوليو/تموز، لتمدد بذلك إعفاء من حظر جزئي فرضته على بيع الوقود للخارج.

وكانت روسيا قد حظرت صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من مارس/آذار، لكنها استثنت اتحاداً اقتصاديا تقوده موسكو وبعض الدول التي أبرمت معها اتفاقات حكومية مباشرة بخصوص إمدادات الوقود، مثل منغوليا.

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وعلقت روسيا هذه القيود لأول مرة الشهر الماضي حتى 30 يونيو/حزيران.

وفرضت روسيا هذا الحظر في خطوة استباقية تهدف لتجنب نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد بدء انقطاع الكهرباء لأسباب فنية وشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مصافي التكرير.

وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13% من إنتاجها.

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