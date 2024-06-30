مصر توقع اتفاقاً مع كونسورتيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

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أعلنت مصر أمس السبت، توقيع اتفاق مع كونسورتيوم يضم شركة "إي.دي.إف رينيوابلز "الفرنسية وشركة "زيرو ويست" المصرية الإماراتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في مدينة رأس شقير على البحر الأحمر.

وقال مجلس الوزراء إن "الكونسورتيوم" سيستثمر ما مجموعه سبعة مليارات يورو في المراحل الثلاث للمشروع، منها مليارا يورو للمرحلة الأولى لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت أمس السبت، إن شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار مع مصر من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليون يورو (42.85 مليار دولار).

ويأتي إعلان فون دير لاين خلال مؤتمر استثماري بدأت فعالياته اليوم عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس/ آذار على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص، وفق "رويترز".