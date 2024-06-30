مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

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قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد إن صندوق مصر السيادي وقع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن إبرام الاتفاقيات جاء على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.

فيما يتعلق بالاتفاقية الأولى، ذكر البيان، أنه تم توقيعها مع شركة داي انفراستركشر "DAI"، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد، بينما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة أوكيور انيرجي"OCIOR"، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.

وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الرابعة، تم توقيعها مع شركات: بريتيش بتروليوم، ومصدر"MASDAR"، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.