وزير الطاقة السعودي: ‏لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نجاح المملكة في شركة أرامكو وشركة سابك وقطاع الطاقة بشكل عام هو المعين الأساس في الانتقال الممكن تحقيقه.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر مراسم توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة للغاز، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية لشركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد "لنا شواهد في هذا القطاع بما في ذلك ما نحققه حاليا من أرقام قياسية في إنتاج الطاقة المتجددة، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأنه قد يكون قدراتهم للكهرباء والطاقة كبيرة لكن لن يغلبنا أحد في تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها".

وأشار إلى أن العمل مع شركة أرامكو على زيادة مشاريع التنقيب والاستكشاف، أخذا في الاعتبار التوسعات التي ستأتي للاقتصاد بعد عام 2030، مشيرا إلى ضرورة بدء العمل فيها من الآن حتى تكون المملكة جاهزة لمستهدفات 2040.

وتابع "المتوفر من القدرات والإمكانيات سواء بشرية أو ممكنات بشكل عام لأرامكو يفي بأن نقول إننا قادرون على أن نكون سباقين في تطوير برامجنا بما يتسق مع ما قد تكون عليه الحاجة المستقبلية لاقتصادنا المحلي" وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان.