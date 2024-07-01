النفط يرتفع بفضل آمال نمو الطلب في الصيف

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتوقعات نمو كبير في استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبك+ للإنتاج في الربع الثالث، لكن زيادة الإنتاج من خارج المجموعة والتقلبات الاقتصادية المحتملة نتيجة للمشهد السياسي المتغير حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.5% إلى 85.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.53% إلى 81.97 دولار للبرميل.

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وارتفع الخامان بنحو 6% في يونيو/حزيران، وظل سعر برنت عند التسوية فوق مستوى 85 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها معظم تخفيضاتها الكبيرة لإنتاج النفط حتى نهاية عام 2025.

وإزاء ذلك توقع المحللون حدوث نقص في الإمدادات في الربع الثالث بالنظر إلى أن الطلب على وسائل النقل وأجهزة التكييف خلال الصيف يؤدي إلى سحب من مخزونات الوقود.

وفي الولايات المتحدة ارتفع إنتاج النفط والطلب عليه إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل/نيسان، وفقا لتقرير إمدادات النفط الشهري الصادر عن إدارة معلومات الطاقة والذي نشر يوم الجمعة.

وكتب محللو جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "تبدو مؤشرات الطلب قوية، خاصة في السوق الأميركية بالغة الأهمية، وذروة طلب المصافي على النفط الخام قائمة الآن بقوة ومن المفترض أن تستمر حتى أغسطس".

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة إن الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة والمخاوف الجيوسياسية المتزايدة في أوروبا وبين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية ساهمت أيضا في بقاء الأسعار فوق مستوى معين.

ويراقب المتعاملون أيضا تأثير الأعاصير على إنتاج النفط والغاز واستهلاكهما في الأميركتين. وبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي بالإعصار بيريل أمس الأحد.