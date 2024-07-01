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نفط وغاز

الصين تكمل بناء قاعدة ضخمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال

ستعالج 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا عند تشغيلها بالكامل

دبي - العربية.نت
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أكملت إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في الصين، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية الخضراء في الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي.

وقالت الشركة إن القاعدة الواقعة في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، تتكون من مجموعة من خزانات الغاز تبلغ سعتها الإجمالية لتخزين الغاز الطبيعي المسال 2.5 مليون متر مكعب.

وتضم القاعدة أربعة خزانات سعة تخزين كل منها 220 ألف متر مكعب، وستة خزانات أكبر سعة تخزين كل منها 270 ألف متر مكعب، وفق وكالة أنباء "شينخوا".

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وقال نائب رئيس مجموعة الغاز والطاقة التابعة "كنوك"، لي فنغ، إن القاعدة متصلة بخطوط أنابيب الغاز الرئيسية في البلاد وتوفر إمدادات الغاز للمقاطعات مثل جيانغسو وخنان وآنهوي وشاندونغ.

وعند تشغيلها بشكل كامل، ستكون القاعدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يعادل 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويكفي هذا الحجم لتلبية احتياجات الغاز السكنية في مقاطعة جيانغسو، التي يبلغ عدد سكانها الدائمين حوالي 85 مليون نسمة، لمدة 28 شهرا تقريبا.

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