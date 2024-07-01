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أرامكو- معمل حرض للغاز
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أسعار الغاز

"أرامكو" السعودية تثبت أسعار بيع غاز البترول المسال في يوليو

"سوناطراك" ترفع سعر الغاز 11-18%

دبي - العربية.نت
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قال متعاملون إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أبقت على أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال دون تغيير في يوليو/ تموز، في حين رفعت شركة سوناطراك الجزائرية الأسعار بنسب تراوحت بين 11% و18% بسبب ارتفاع الطلب من منطقة البحر المتوسط.

وأبقت أرامكو على سعر البيع الرسمي للبروبان في يوليو/ تموز عند 580 دولارا للطن، وكذلك للبيوتان عند 565 دولارا للطن.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال لكن لكل منهما نقطة غليان مختلفة، وفق "رويترز".

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ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي وقودا للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/ تموز بالنسبة للبروبان بواقع 55 دولارا للطن إلى 550 دولارا، وللبيوتان بواقع 75 دولارا للطن ليصل إلى 500 دولار.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

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