ارتفاع إنتاج "أوبك" في يونيو للشهر الثاني إلى 26.7 مليون برميل يومياً

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أظهر مسح نشرته "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع في يونيو/حزيران للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.70 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألفا عن مايو/أيار.

وتأتي الزيادة رغم قرار مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الشهر الماضي تمديد معظم قرارات خفض الإنتاج الطوعية حتى العام المقبل سعيا لدعم السوق في مواجهة تراجع الطلب وارتفاع أسعار الفائدة والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت نيجيريا إنتاجها 50 ألف برميل يوميا، وذلك بالإضافة إلى زيادات أقل من إيران والجزائر مع اكتمال صيانة حقول نفطية.

وخفض العراق إنتاجه بنحو 50 ألف برميل يوميا، وهو الخفض الأكبر رغم أن حجم الإنتاج لا يزال يتجاوز هدف أوبك+.

وخلُص المسح إلى أن إنتاج أوبك تجاوز الهدف المرجو من الدول الأعضاء التسع في اتفاق خفض الإمدادات بنحو 280 ألف برميل يوميا. ولا يزال العراق مصدر القدر الأكبر من الفائض.

وبلغ إنتاج إيران التي لا يشملها اتفاق خفض الإمدادات نحو 3.2 مليون برميل يوميا، وهو المعدل نفسه المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كما أنه الأعلى منذ 2018، وفقا لمسوح رويترز.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية وبيانات بخصوص التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من الشركات التي تتبع التدفقات، مثل بيترو لوجيستكس وكبلر، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.

وتباين مسح "رويترز" مع استطلاع أجرته "بلومبرغ" أظهر استقرار إنتاج أوبك من الخام للشهر الثالث على التوالي عند 26.98 مليون برميل يوميا في يونيو، فيما بقي إنتاج بعض الأعضاء الرئيسيين فوق المستوى المتفق عليه.

وجاء إنتاج المنظمة أقل بثمانين ألف برميل يوميا عما كان عليه في الشهر الذي سبق وذلك بفضل تخفيضات صغيرة من قبل العراق ونيجيريا.

وأظهر الاستطلاع أن العراق والإمارات العربية المتحدة لم ينفذا بشكل كامل بعد التخفيضات المتفق عليها، كما أن العراق لم ينفذ التعهد بتعويض الإنتاج الزائد الذي حصل منذ بداية العام.