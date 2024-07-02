النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين وسط توقعات بارتفاع الطلب

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واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار بيريل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بواقع 70 سنتا أو 0.81% إلى 87.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش مسجلة أعلى مستوى منذ 30 أبريل/نيسان.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.82% مسجلا 84.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 أبريل/نيسان، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع الخامان بنحو 2% في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع.

كما دعم أسعار النفط ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يحيي آمال خفض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار بيريل الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي كعاصفة من الفئة الرابعة أمس الاثنين.

وقال كلاوديو جالمبرتي من شركة الأبحاث ريستاد إنرجي إن انخفاض صادرات النفط الخام من أوبك وروسيا مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير في ذروة الصيف يؤدي إلى الحد من وفرة المعروض في السوق، وهو ما يحرك الأسعار.