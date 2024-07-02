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محطة للطاقة النووية
محطة للطاقة النووية
طاقة

مسؤول: تركيا وأميركا تجريان محادثات بشأن بناء محطات طاقة نووية

تركيا تعتزم بناء ثلاث محطات نووية بأربعة مفاعلات

إسطنبول - رويترز
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صرح يوسف جيلان المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.

وقال جيلان لرويترز في مؤتمر عن محطات الطاقة النووية "الولايات المتحدة تبدي اهتماما جديا بهدف تركيا المتمثل في زيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية وبناء محطات طاقة جديدة".

وأضاف "نتفاوض مع الولايات المتحدة على محطات طاقة كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة. وهذا إعلان نوايا".

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وقال جيف فليك السفير الأميركي لدى تركيا لرويترز الشهر الماضي إن أنقرة "تحدثت معنا ومع آخرين بشأن (بناء) مفاعلات نمطية صغيرة".

وأضاف "نعمل معهم في محاولة لتقليل اعتمادهم (على روسيا) بأي طريقة ممكنة".

وذكر جيلان أن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن محطة ثانية للطاقة النووية يجري التخطيط لإقامتها في منطقة سينوب على البحر الأسود، ومع شركة سبيك الصينية بشأن محطة ثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقية بشمال غرب تركيا.

وتواصل شركة روس آتوم الروسية بناء أول محطة طاقة نووية بقدرة 4800 ميغاوات في منطقة أكويو التركية المطلة على البحر المتوسط.

وتعتزم تركيا بناء ثلاث محطات نووية بأربعة مفاعلات وتزويدها بمفاعلات نمطية صغيرة بطاقة إجمالية تبلغ 20 ألف ميغاوات لتنويع مزيج إنتاج الكهرباء.

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