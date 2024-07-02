وزارة البترول: إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا
أكدت أن المخزون سيكون كافياً مع الأسبوع الثالث من يوليو
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ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة البترول أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حالياً 5.7 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأضاف المتحدث "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت".
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن أول شحنة غاز وصلت الاثنين، و"يتم تفريغها حاليا لإمدادها في الشبكة القومية للغازات".
واستطرد "مع الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا".
وكانت مصر قد أرست في يونيو/حزيران مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء. وعندما ترتفع درجات الحرارة، يزيد استخدام مكيفات الهواء استهلاك الطاقة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
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