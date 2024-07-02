"سيبسا" الإسبانية التابعة لـ"مبادلة" توقع اتفاقا للوقود الحيوي مع مالك متاجر "ليدل"

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توصلت شركة النفط والغاز الإسبانية سيبسا إلى اتفاق لتطوير مصانع لإنتاج الميثان الحيوي من النفايات العضوية مع شركة (بريزيرو إسبانيا) التابعة للقطاع البيئي في شوارتز جروب المالكة لسلسلة المتاجر الألمانية الكبرى ليدل.
وبموجب الاتفاق ستستثمر سيبسا، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي "مبادلة" و"كارلايل غروب"، ما يصل إلى ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار) حتى عام 2030 للتحول نحو الوقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي.
وقالت الشركتان اليوم الثلاثاء إنهما ستعملان معا على تطوير مصانع لإنتاج الميثان الحيوي من النفايات العضوية. وستبلغ قدرة المصنع الأول ما يصل إلى 100 غيغاواط في الساعة، وسوف يغذي منشآت لسيبسا في جنوب إسبانيا.
وقال كارلوس باراسا نائب الرئيس التنفيذي للطاقات التجارية والنظيفة في سيبسا "سيسمح لنا هذا التحالف مع بريزيرو بتوفير المواد الخام... لإنتاج طاقات بديلة من شأنها تيسير التحول نحو الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي".
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