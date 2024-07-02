"غوغل" تستثمر في شركة تايوانية متخصصة في توليد الطاقة الشمسية

1 دقيقة للقراءة

تعتزم شركة غوغل التعاون مع "بلاك روك" لتطوير خط أنابيب بقدرة 1 غيغاواط للطاقة الشمسية في تايوان.

يأتي ذلك في خطوة لتعزيز الطاقة النظيفة، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون في ظل نمو الذكاء الاصطناعي.

وستشهد الصفقة استثمارا رأسماليا من "غوغل" في مطوّر الطاقة الشمسية التايواني "New Green Power" التابع لمحفظة "بلاك روك" بعد موافقة الجهات التنظيمية، ولم تكشف "غوغل" حتى الآن عن قيمة الاستثمار في " New Green Power".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بالميرا، جمال المحاميد، إن هناك توجها لتطبيق الاستدامة والمعايير الدولية لخفض انبعاثات الكربون من جميع الشركات، وهو ما تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ومنها "غوغل" و"أمازون" و"مايكروسفت".

وأضاف المحاميد في مقابلة مع "العربية Business"، أن "أمازون" تستخدم طاقة متجددة لتوليد الطاقة لمراكز البيانات، وهو ما يتماشى مع التطور والارتفاع في استخدام الذكاء الاصطناعي.